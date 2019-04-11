غريب: “النتائج التي حققتها تتحدث عني”

أكد المدير العام الرياضي لمولودية الجزائر، عمر غريب، عدم إكتراثه لما يقال عنه، من طرف الإدارة السابقة، بخصوص طريقة تعيينه.

وصرح غريب، خلال ندوته الصحفية، اليوم الخميس: “أحترم الإدارة السابقة بما فيها باشي، وزنيري، لكن لا يهمني ما يقولونه عني”.

وأضاف: “أريد أن أعرف ما حققه هؤلاء لمولودية الجزائر، مقارنة بما حققته أنا من ألقاب عندما كنت رئيسا للنادي”.

وتابع عمر غريب: “أقول لمن يتحدث عني “ربي يسامحكم”، أنا عدت لخدمة مولودية الجزائر، وقيادة الفريق لبر الآمان”.

وجاءت هذه التصريحات، خلال أول ندوة صحفية يعقدها عمر غريب، بعد عودته لمولودية الجزائر، كمدير عام رياضي للفريق.