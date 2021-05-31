غريب : “بعض اللاعبين لا يستحقون اللعب في المولودية وماحدث تبهديلة” !

أكد الرئيس السابق لمولودية الجزائر، “عمر غريب”، أن ما حدث للفريق في اليومين الأخيرين يعتبر “فضيحة” كبيرة في مئويته، كما حمّل مسؤولية ذلك لشركة “سوناطراك” وأيضا للاعبين الذين تفاجئ بخرجتهم بعد الخسارة أمام “الوداد البيضاوي” في دوري أبطال إفريقيا، كما أكد أيضا “غريب”، أن هناك بعض اللاعبين لا يستحقون اللعب في العميد.

وقال عمر غريب في تصريحاته للنهار: “المسؤولين غائبين، شركة سونطراك دائما ما تضع مسيريين في غير مكانهم، لقد أضاعوا هيبة الفريق في مئويته”.

“لا يوجد ضمير للاعبين، الأمور غير مقبولة بتاتا، يجب أن تتابع اللاعبين في كل صغيرة وكبيرة، صراحة القلب يوجع، بهدلونا.. المولودية التي كانت محبوبة داخل وخارج الوطن، أصبحت محل سب وشتم من طرف الجميع”.

“هناك بعض اللاعبين لا يستحقون اللعب في مولودية الجزائر، هناك 7 أو 8 لاعبين، لا يستحقون حمل ألوان العميد، لو كنت مسيرا لألبتسهم “الجبة” !”.