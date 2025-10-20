غريب : تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة وتبني نموذج فريد في السكن

أكد الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الإثنين، أن السلطات العمومية للبلاد ركزت على تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة وتبني نموذج فريد في السكن سيسمح بتوزيع مليوني سكن في الموسم الجاري.

كما أوضح الوزير الأول أن تنصيب التشكيلة الجديدة للمجلس يكتسي أهمية بالغة في تكريس التشاورية وتعبئة أكبر عدد من الكفاءات.

كما ذكر غريب بالعناية الخاصة التي حظي بها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. ليصبح فضاء للحوار والتشاور ولمناقشة كل ما يتعلق بالقضايا الراهنة.

وأبرز الوزير الأول حرص الدولة على المبادرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتكييف الاقتصاد وتنويعه مع التغيرات الراهنة، مشيرا أن المقاربة الاستباقية سمحت بتحقيق نتائج ايجابية في ظل الظروف الراهنة.

