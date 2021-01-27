غريب سيفي: سيتم إحصاء المواد الأولية وقطع الغيار القابلة للاستنساخ محليا

كشف الرئيس المدير العام للجامعة الصناعية غريب سيفي، اليوم الخميس، عن انشاء منصات رقمية متنوعة باشراك جامعة جيجل.

كما سيتم الانتهاء قريبا من عملية احصاء مجموعة من المواد الاولية وبعض المواد المصنعة والنصف مصنعة بالاضافة الى بعض انواع المحركات الميكانيكية.

وذلك لأجل الشروع في استنساخها محليا دون اللجوء الى استيرادها بالعملة الصعبة من الخارج.

وتأتي هذه التصريحات لهذا الأخير، خلال تواجده بجامعة محمد الصديق بن يحي في جيجل.

وذلك على هامش ابرام مجموعة من الاتفاقيات الجماعية، التي تمت بين هذه الاخيرة والجامعة الصناعية.

بالإضافة الى بعض اصحاب و ممثلي الاقطاب الصناعية على غرار مركب الحديد و الصلب بالميلية.

من جانب اخر، كشف نفس المتحدث عن امكانية توفير برامج تكوينية متخصصة لفائدة الطلبة الجامعيين.

وذلك حسب متطلبات المؤسسة الصناعية والاقتصادية الناشطة بالجزائر ، من أجل توفير يد عاملة مؤهلة بكفاءة عالية في شتى المجالات.

والتي من شأنها المساهمة في تحسين و تطوير منتوج محلي 100%.