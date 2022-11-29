غريب.. فنانة مصرية تكشف سبب زواجها من الشقيقين الباجوري

كشفت الفنانة فيدرا، سبب زواجها من الشقيقين سامح الباجوري، وهادي الباجوري، قائلة “كان لازم أحتكر العيلة”.

كما أضافت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، “اتجوزت سامح وبعده هادي، وتقريبا كان لازم أعمل احتكار للعيلة دي”.

وأشارت: “زواجي من هادي الباجوري لم يستمر طويلا، وتزوجته حبا في حماتي، لأنها كانت مميزة في كل شيء”. و”كانت مثقفة، وحواري معها لا أمل منه”.

وتحدثت الفنانة فيدرا عن تفاصيل علاقتها بزوجها الراحل المخرج سامح الباجوري قائلة:”أنا وسامح الباجوري حبينا بعض واتجوزنا بعض”.

وتابعت: “كان فنانا عظيما، وشغله كان عظيما جدا”، لافته: “هو اللي دخلني عالم الفن بعدما درست الطب”. و”كنت بقرأ أي عمل يكتبه”. لافته:”قررت التوجه للفن بسبب زوجي، وهو حببني في الفن، شوفنا بعض وعاكسني وحبيته وتزوجته”.