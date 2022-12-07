غريب :”قرباج كان راجل ..ربي يرحموا”
بقلم عزيز طالبي
قدّم الرئيس السابق لمولودية الجزائر عمر غريب تعازيه الخالصة لأسرة الرياضة الجزائرية اثناء تشييع جنازة المرحوم محفوظ قرباج.
وقال عمر غريب في تصريح له لـ “النهار” اليوم الأربعاء :” قرباج كان راجل.. ربي يرحموا أتذكر في وقت سابق أطراف أرادت تنحيته من منصبه في الجمعية العامة”.
وأضاف عمر غريب :”ربي يرحموا و يرزقه الجنة، ويعطي الصبر لعائلته الكبيرة و الصغيرة”.
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