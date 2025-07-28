غريب مريم تُهدي الجزائر ذهبية ثمينة في البطولة الإفريقية المدرسية

حققت الجزائر إنجازًا جديدًا على مستوى الرياضة المدرسية، بعد أن توجت البطلة الواعدة غريب مريم، اليوم الإثنين، بالميدالية الذهبية في وزن 43 كلغ مصارعة حرة، ضمن منافسات البطولة الإفريقية المدرسية المقامة حاليًا بمدينة عنابة.

وجاء هذا التتويج ليؤكد المكانة المتقدمة للمواهب الجزائرية في المنافسات القارية، خصوصًا في الرياضات الفردية التي تشهد تطورًا ملحوظًا في الفئات الشبانية.

وحرصت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية على تهنئة البطلة الشابة عبر منشور رسمي على صفحتها عبر فايسبوك، ساعات فقط بعد إحرازها للميدالية الذهبية، مُشيدة بالمجهود الكبير الذي بذلته داخل البساط، وروح الإصرار التي تحلت بها.

ويُعد هذا التتويج دفعة معنوية قوية للمنتخب المدرسي الجزائري، في انتظار المزيد من الإنجازات في باقي المنافسات.