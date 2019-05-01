“غريب” :”نحن في صف مدوار وهذا ما طالبنا به”

أكد المُدير العام الرياضي لمولودية الجزائر، عمر غريب بأنه يقف في صف رئيس الرابطة المُحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار.

وصرّح قائلا لـ”تلفزيون النهار” :”لقد إقترحنا عقد جمعية عامة إستثنائية، بغرض زيادة صلاحيات الرابطة، ومنحها قوة أكبر في المُستقبل القريب”.

وواصل في نفس السياق :”نحن في صف مدوار، وموقفنا الراغب في حدوث تغييرات، الهدف منه أن يبقى رؤساء الفرق خلفه”.

وختم :”سنضع النقاط التي طالبنا بها يوم الخميس، لكي تكون للرابطة مصداقية أكبر، وهناك العديد من المسائل التي يجب مُناقشتها”.