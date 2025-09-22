غريب يدشن مركب سحق البذور الزيتية وانتاج الأعلاف بجيجل

دشن الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الإثنين، مركب سحق البذور الزيتية وإنتاج الأعلاف “كتامة أقري فود” بولاية جيجل.

وخلال مراسم التدشين، تابع غريب رفقة الوفد المرافق له عرضا حول مجمع “مدار القابضة” بمختلف وحداته التي جسدت المشروع في غضون عامين بكفاءات جزائرية رفعت التحدي.

وكان الوزير الأول مرفوقا بوزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، ووزير الصناعة يحيى بشير ومسؤولي مجمّع مدار القابضة.

جدير بالذكر، أن هذا المشروع يتربع على مساحة تفوق 25 هكتارا بطاقة انتاجية 5000 طن يوميا. و175 ألف طن من المواد الخام و36 ألف طن من الزيوت و100 ألف طن من الأعلاف سنويا

المشروع الذي حرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على إنجازه تم تجسيده بكفاءات جزائرية. مع احترام الآجال ليكون أحد أكبر المصانع الاستراتيجية.

