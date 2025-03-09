غريب يُؤكد على تعزيز حضور المرأة في المجال الصناعي

نظّمت وزارة الصناعة، صباح اليوم الأحد، بمقر الوزارة، حفلاً تكريميًا على شرف موظفاتها وإطاراتها، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بحضور وزير الصناعة، سيفي غريب.

وأكد الوزير، في كلمة له بالمناسبة، على التزام الوزارة بترقية دور المرأة وتعزيز حضورها في المجال الصناعي. انسجامًا مع السياسات الوطنية الرامية إلى تمكينها ودعم مسارها المهني.

كما نوه غريب، بالدور المحوري الذي تؤديه المرأة في قطاع الصناعة. مشيدًا بتفانيها وكفاءتها في مختلف المستويات والمسؤوليات التي تتولاها.

هذا وشهد الحفل تكريم الموظفات والإطارات تقديرًا لمساهماتهن القيمة في تطوير القطاع. حيث تم تقديم شهادات وهدايا رمزية لهن، في أجواء احتفالية تعكس روح الاعتراف والعرفان بجهودهن.