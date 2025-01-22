غريب يُعاين مراحل تنفيذ مشروع قصر المعارض الجديد

قام وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، غريّب سيفي، الثلاثاء، بزيارة فجائية إلى موقع مشروع قصر المعارض الجديد، لتفقد سير الأشغال والتأكد من مدى الالتزام بالآجال والمعايير المحددة.

وحسب بيان للوزارة، قام الوزير بزيارة فجائية للمشروع الموكل مهامه للمؤسسة العمومية الاقتصادية للبناءات المصنعة “SNC METAL” “باتيميتال سابقا”. فرع الشركة الوطنية لصناعة الحديد “SNS”، وذلك لتفقد سير الأشغال والتأكد من مدى الالتزام بالآجال والمعايير المحددة.

وخلال هذه الزيارة، عاين الوزير مختلف مراحل تنفيذ الشطر الأول من المشروع الذي يتربع على مساحة إجمالية. تبلغ 45 ألف متر مربع و الذي يشمل قاعة العرض الأولى، قاعة المنتدى، و مجمع للمؤتمرات بسعة 500 مقعدا. بالإضافة الى قاعة اجتماعات تتسع لـ 200 مقعدا.

وأشار بيان الوزارة أن هذه الزيارة تندرج في إطار حرص المسؤول الأول عن القطاع على المتابعة الميدانية للتنفيذ الفعلي. للمشاريع الاستراتيجية على أرض الواقع، وضمان التزام الشركات المكلفة بالإنجاز بالمعايير والجودة.

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