غريب يُهاجم “عمروش” ويُشيد بتصرف “الشناوة”

أشاد الرئيس السابق لمولودية الجزائر “عمر غريب” بتصرف جمهور “الشناوة” في مباراة “أولمبي المدية” الماضية.

أين خرج جمهور “المولودية” في الدقيقة الـ 21 من عمر المباراة بالرغم من أن الفريق كان متفوقا في النتيجة كنوع من الاحتجاج على تصرفات الإدارة.

وقال “عمر غريب” في حصة “داخل الـ18”: “الإدارة الحالية أفقدت الهيبة للمولودية”.

وأضاف: “أشكر جمهور المولودية على تصرفهم الحضاري، واثبتوا أن هذا الجمهور لا يخرب ولا يفسد في المدرجات”.

وتابع: “المولودية تسوى بشعبها.. كيف لمدرب أن يتجاهل الأنصار ويصرح انه لم يشاهد شيئا، غير معقول هذا الأمر”.

وختم كلامه: “من يكون هذا المدرب حتى يتجاهل الأنصار، ربي يهديه”.