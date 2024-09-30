غريزمان يعتزل اللعب مع فرنسا

أعلن نجم الكرة الفرنسية، ولاعب نادي أتليتيكو مدريد الاسباني، أنطوان غريزمان، اليوم الاثنين، رسميا اعتزاله اللعب دوليا.

وشارك صاحب الـ 33 عاما، مع منتخب “الديوك” في 137 مباراة طيلة مسيرته الدولية، ونجح في التتويج بكأس العالم سنة 2018.

ونشر غريزمان، تغريدة عبر حسابه الشخصي، على منصة “إكس”، مرفوقة بـ”فيديو” يوثق أبرز لحظاته مع فرنسا. وعلّق قائلا”: “بلقب مليء بالذكريات، أغلق هذا الفصل من حياتي.. شكرا لهذه المغامرة الجميلة مع المنتخب، إلى اللقاء”.

وواصل النجم الفرنسي: “بعد عشر سنوات مذهلة تميزت بالتحديات والنجاحات واللحظات التي لا تُنسى، حان الوقت لطي الصفحة وإفساح المجال للجيل الجديد”.

وختم لاعب برشلونة الاسباني السابق: “كان ارتداء هذا القميص شرفاً وامتيازاً لي، منذ مارس 2014 وحتى سبتمبر الماضي. كنت محظوظا بما فيه الكفاية لأعيش بعض اللحظات الرائعة إلى جانب بعض الزملاء الاستثنائيين في الفريق. لقد تشاركنا انتصارات ستظل محفورة في ذاكرتنا إلى الأبد”.