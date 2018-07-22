غريغ بيلامي: “مستوى محرز سيتطور كثيرا مع غوارديولا”

الرياضة
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غريغ بيلامي: “مستوى محرز سيتطور كثيرا مع غوارديولا”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد المهاجم السابق لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، غريغ بيلامي، أن رياض محرز، سيتطور كثيرا مع مدربه الجديد بيب غوارديولا.

وأكد بيلامي، في تصريح لموقع “غول” العالمي: “استقدام محرز، إلى السيتي فكرة ذكية من مسؤولي الفريق، حيث سيمنح بعدا جديدا للفريق”.

وأضاف: “معروف على المدرب غوارديولا، طريقته في تطوير مستوى لاعبيه، وهذا ما سيفعله مع رياض محرز، في المواسم المقبلة”.

وتابع: “رياض أثبت امكانياته مع ليستر سيتي في السنوات الماضية، وأكد أنه لاعب من المستوى الأول من خلال مردوده، وغوارديولا سينقله لمستوى أعلى”.


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