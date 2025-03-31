غريليش لـ محرز: “أحاول أن أكون مثلك”

وجّه نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، جاك غريليش، رسالة خاصة لزميله السابق الدولي الجزائري رياض محرز، في إشارة إلى العلاقة الوطيدة التي تجمع بين النجمين بعد سنوات من لعبهما معاً في صفوف “السيتي”.

ونشر غريليش، اليوم الاثنين، مقطع فيديو له عبر خاصية “ستوري” على إنستغرام. يظهر فيه خلال إحدى مباريات الدوري الإنجليزي وهو يحاول ترويض الكرة. مرفقاً الفيديو بتعليق موجّه إلى حساب محرز يقول فيه: “أحاول فقط أن أصبح مثلك”.

وردّ محرز - نجم مانشستر سيتي السابق واللاعب الحالي للأهلي السعودي – بنشر الفيديو نفسه مع تعليق: “هذا سهل جداً بالنسبة لك”.

ويبدو أن مهاجم المنتخب الإنجليزي ما زال يحتفظ بذكريات جميلة من فترة لعبه مع صديقه المقرّب رياض محرز، الذي غادر مانشستر سيتي متوجهاً إلى نادي الأهلي السعودي في جويلية 2023.

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