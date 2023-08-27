غزالة: “المولودية في الطريق الصحيح لتسجيل انطلاقة قوية في الموسم الجديد”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى لاعب مولودية الجزائر، أيوب غزالة، تفاؤله في تحقيق الفريق انطلاقة قوية وموفقة مع بداية الموسم الجديد من البطولة المحترفة، بالنظر لمردودهم في التحضيرات الصيفية.
وصرح غزالة للصفحة الرسمية للمولودية: “حاليا نخوض الأسبوع الثالث من التحضيرات، أين نركز على الجانب الفني والتكتيكي”.
كما أضاف مدافع العميد: “خضنا ثلاثة مباريات ودية، ظهر فيها الفريق بوجه جيد، خاصة في الجانب الهجومي بفضل المستقدمين الجدد”.
وتابع أيوب غزالة: “نحن في الطريق الصحيح لتسجيل انطلاقة قوية وموفقة في بداية الموسم الجديد من البطولة”.
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