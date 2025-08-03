غزالة: “حضرنا كما ينبغي ونسعى للفوز ضد أوغندا”

أكد لاعب المنتخب الوطني للمحليين، أيوب غزالة، جاهزيته رفقة بقية زملائه لمباشرة مغامرتهم ضمن بطولة “السان”، مؤكدا عزمهم الفوز بمبارتهم الاولى ضد أوغندا

وصرح غزالة، في الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة أوغندا: “حضرنا كما ينبغي لهذه البطولة، ولمباراتنا الاولى المقررة يوم غد الاثنين ضد اوغند”.

كما أضاف لاعب المنتخب الوطني للمحليين: “هدفنا في هذه المنافسة هو الفوز بكل المباريات، انطلقا من مباراتنا الأولى ضد اوغندا”.

يذكر أن المنتخب الوطني للمحليين، سيفتتح مشواره ضمن بطولة “الشان”، غدا الاثنين، بمواجهة منتخب أوغندا، بداية من الساعة الثامنة ليلا.