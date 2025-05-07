غزالة: “سنقدم كل شيء من أجل التأهل إلى الشان”

أكد مدافع المنتخب المحلي، أيوب غزالة، أن العناصر الوطنية، جاهزة لتقديم كل شيء من أجل بلوغ نهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين.

ويستقبل محليو “الخضر” بعد غدٍ الجمعة، بملعب 19 ماي 56، منتخب غامبيا. ضمن إياب الدور التصفوي الأخير، المؤهل لـ”شان” 2025، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

وعن لقاء هذا الجمعة، قال مدافع المولودية: “سنقدم كل شيء في التدريبات لنكون جاهزين لمواجهة غامبيا”.

قبل أن يضيف غزالة، في تصريحات على هامش المنطقة المختلطة أمس الثلاثاء. من سيدي موسى: “سنلعب بملعبنا وأمام جماهيرنا، سنحاول تقديم ما علينا من أجل التأهل وإسعاد الشعب”.