غزالة: “علينا مراجعة حساباتنا قبل اللقاء الحاسم أمام النيجر”

شدد قائد المنتخب المحلي، أيوب غزالة، على ضرورة مراجعة الحسابات، قبل لقاء الجولة الـ 5 والأخيرة من نهائيات كأس أمم إفريقيا لللاعبين المحليين.

واكتفى “الخضر” للمحليين أمس الجمعة، بتعادل مخيب، أمام غينيا. وضعه في وصافة الترتيب مناصفة مع جنوب إفريقيا، وعلى بعد نقطة من المتصدر أوغندا.

ويختتم المنتخب المحلي، بعد غدٍ الاثنين، دور المجموعات بمواجهة منتخب النيجر. بملعب “نيابو الوطني” في العاصمة الكينية نيروبي، في لقاء حاسم لضمان العبور إلى ربع النهائي.

وأكد غزالة، في تصريحات عقب التعادل أمام غينيا. أن المنافس اكتسب الثقة، بعد تضييع لاعبي المنتخب المحلي، فرصا سهلة أمام المرمى.

مضيفا: “بدنيا تأثرنا نوعا ما، لأننا لم نلعب الأسبوع الماضي (المنتخب مُعفى من الجولة 3). جعلنا اللقاء صعبا على أنفسنا وكنا قادرين على الفوز بنتيجة كبيرة”.

قبل أن يستدرك مدافع المولودية: “هذا الأمر يجعلنا مطالبين بإعادة حساباتنا نحن اللاعبون، قبل اللقاء القادم، الذي سيكون حاسما بالنسبة لنا”.

كما أبرز غزالة، في هذا الصدد، أن مهاجمي “الخضر” مطالبون بالتركيز أمام المرمى واستغلال الفرص المتاحة. حتى تكون المهمة سهلة ولتفادي الدخول في متاهات مثلما حدث في لقاء غينيا.

موضحا أن لقاء أمس، هو درس للمنتخب المحلي، الذي يبقى مجبرا على الفوز في لقاء النيجر من أجل العبور إلى الدور القادم من “الشان”.

وختم غزالة: “أتيحت أمامنا فرص كثيرة في الشوط الأول، ربما 7 أو 8 فرص. ولكن للأسف لم نستغلها، وسنعمل لتصحيح هذا الجانب في التدريبات”.