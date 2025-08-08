غزالة: “قدّمنا مباراة مشرفة وسنعمل على تصحيح الأخطاء وتحقيق الفوز مستقبلاً”

أبدى قائد المنتخب المحلي أيوب غزالة، رضاه عن الأداء الذي قدّمه زملاؤه خلال المباراة التي جمعت محليي الخُضر بمنتخب جنوب إفريقيا، والتي انتهت بنتيجة التعادل 1-1 ضمن منافسات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين.

وفي تصريح عقب اللقاء، أكد غزالة أن الفريق قدّم مباراة كبيرة من حيث الأداء والنسق العالي: “لعبنا مباراة كبيرة اليوم، وشاهدنا نسقًا عاليًا يشرّف الكرة الإفريقية والجزائرية، رغم أننا ضيعنا الفوز بعد خلق العديد من الفرص السانحة للتسجيل”.

وأشار قائد الخُضر إلى أهمية المرحلة المقبلة والاستعداد الجيد لما تبقى من مواجهات،: “الحمد لله، سنواصل العمل من أجل التسجيل والفوز في المباراتين القادمتين. لدينا أسبوع لاسترجاع الأنفاس والتحضير. خصوصًا مع وجود إصابات في التشكيلة”.

وتحدث غزالة عن الهدف الوحيد الذي تلقاه المنتخب. مؤكدًا على ضرورة تصحيح الأخطاء الدفاعية: “منتخب جنوب إفريقيا سجل من فرصة وحيدة تقريبًا في الشوط الأول. ونتمنى أن نصحح أخطاءنا، خاصة في الجانب الدفاعي. سنسعى لعدم استقبال أي أهداف مستقبلاً”.

وختم مدافع مولودية الجزائر تصريحه قائلًا: “لدينا الوقت للتحضير الجيد، وإن شاء الله نكون جاهزين لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة”.