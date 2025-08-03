غزالة: “منتخب أوغندا يملك لاعبين بامكانهم صنع الفارق في أي لحظة”

اعترف لاعب المنتخب الوطني للمحليين أيوب غزالة، بقوة منافسهم الاول في بطولة “الشان”، منتخب أوغندا، مؤكدا في ذات الوقت جاهزيتهم لهذه المواجهة.

وصرح غزالة، اليوم الأحد، في الندوة الصحفية التي تسبق مباراتهم ضد أوغندا: “منتخب أوغندا يملك لاعبين أقوياء بامكانهم صنع الفارق في أي لحظة”.

كما أضاف: “نحن أيضا نملك مجموعة جيدة، ولاعبين في المستوى، ما سيجعل مباراتنا ضد أوغندا، جد قوية”.

وأردف: “ندرك أن منتخب أوغندا سيكون مدعوم بجماهيره، لكن حضرنا لكل هذه الأمور مع الطاقم الفني”.

وتابع أيوب غزالة: “أجرينا التحضيرات اللازمة من الجانب الذهني، والبسيكولوجي، لنكون في أتم جاهزيتنا لمباراة أوغندا”.