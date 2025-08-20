غزالة: “منتخب النيجر فعل كل شيء لإقصائنا.. ولككنا كنا رجالا”

ثمّن قائد المنتخب المحلي، أيوب غزالة، التأهل إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين 2024، المؤجلة إلى 2025. عقب التعادل أمام النيجر في الجولة الـ 4. وإنهاء دور مجموعات في وصافة الترتيب.

وأكد مدافع مولودية الجزائر، منتخب النيجر، الذي لعب مباراة شكلية، على اعتبار أنه كان يملك نقطة وحيدة، ونتيجة لقاء أمام “الخضر” لا تسمن ولا تغني من جوع. حاول جاهدا لإقصاء الجزائر من “الشان”.

وقال غزالة في هذا الصدد: “الحمد لله على التأهل إلى ربع النهائي. الأمور لم تكن سهلة والطقس صعب وأرضية ميدان ثقيلة للغاية”.

قبل أن يضيف في تصريحات خصّ بها القناة الرسمية لـ”الفاف”: “عرفنا كيف نسيّر اللقاء، ضد فريق كان يريد تقديم كل شيء من أجل إقصاء الجزائر.. الحمد لله كنا متماسكين ورجال وحققنا التأهل”.