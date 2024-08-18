غزالة: “نتمنى الذهاب لأبعد حد في رابطة الأبطال واسعاد جمهور المولودية”
بقلم كريم تيغرمت
أكد لاعب مولودية الجزائر، أيوب غزالة، جاهزيتهم لمباراة الدور التمهيدي الأول من رابطة أبطال إفريقيا، والتي ستجمعهم اليوم الأحد، بالضيف، واتنغا الليبيري.
وصرّح غزالة، للصفحة الرسمية لمولودية الجزائر: “نجن جاهزون بنسبة مئة بالمئة من أجل تقديم أفضل ما لدينا”.
كما أضاف: “نتمنى أن يقدم المستقدمين الجدد الإضافة اللازمة للفريق، ونطمئن الأنصار بأننا سنعمل المستحيل لاسعادهم”.
وأردف لاعب المولودية: “منافسة رابطة الأبطال قوية، ولي الشرف المشاركة فيها مع مولودية الجزائر ونتمنى الذهاب فيها لأبعد حد”.
وتابع أيوب غزالة: “نأمل في أن نحظى بدعم كبير من جمهور المولودية، من أجل أن نسعدهم في نهاية الموسم”.
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