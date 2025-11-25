غزالة يضيع كأس العرب وبوقرة يستنجد بـ توقاي

ترسّم غياب مدافع نادي مولودية الجزائر، أيوب غزالة، عن المنتخب الرديف، المشارك في بطولة كأس العرب، المقررة بقطر، في الفترة ما بين الـ 1 والـ 18 ديسمبر الداخل.

وأعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن غزالة، سيغيب عن المنتخب الرديف، بسبب معاناته من إصابة.

وكان غزالة، الذي تواجد في القائمة النهائية للمنتخب الرديف المعنية. بالدفاع عن لقب بطولة العرب. قد تعرض لإصابة رفقة ناديه مولودية الجزائر، الجمعة الماضية، في مواجهة الهلال السوداني، ضمن افتتاح مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وأبرزت الاتحادية، أن مدرب المنتخب الرديف، مجيد بوقرة، استدعى المدافع المحوري. محمد أمين توقاي، لتعويض غزالة.