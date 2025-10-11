غزالة يُغادر تربص منتخب الرديف

غادر قائد منتخب الرديف، أيوب غزالة، التربص المٌقام حاليا بمدينة عنابة، تحسبا لمواجهة فلسطين الودية الثانية المقررة هذا الاثنين، بعد الأولى الخميس الماضي.

وشارك غزالة، أساسياً في اللقاء الودي، الذي حسمه أشبال مجيد بوقرة، مساء أول أمس، لصالحهم بثلاثية نظيفة، أمام المنتخب الفلسطيني بملعب 19 ماي 56 بعنابة.

وكشفت “الفاف” في موقعها الالكتروني، أمس الجمعة، أن مدرب منتخب الرديف. مجيد بوقرة، أعفى المدافع أيوب غزالة من التربص لأسباب عائلية.

من جهة أخرى، برمج بوقرة، أمس الجمعة، ثلاث حصص تدريبية. جرت الأولى بالقاعة خلال الفترة الصباحية لفائدة مجموعة من اللاعبين. فيما خضع الأساسيون في مباراة الجمعة لحصة متنوعة بين القاعة والمسبح خلال فترة ما بعد الظهيرة.

بينما أجرى باقي العناصر خلال الفترة المسائية حصة تدريبية عادية بملحق ملعب 19 ماي 1956. في إطار التربص المستمر إلى غاية الثلاثاء المقبل، ضمن التحضيرات الخاصة ببطولة كأس العرب قطر 2025.