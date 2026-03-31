غزالي: إفريقيا تفرض نفسها كقوة طاقوية والجزائر شريك استراتيجي في سوق الغاز

أكد الأمين العام لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط فريد غزالي، أن القارة الإفريقية أضحت فاعلا محوريا في معادلة الأمن الطاقوي العالمي بفضل ما تزخر به من موارد طبيعية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه شركائها. مشددا على أن الغاز الطبيعي يظل ركيزة أساسية في ظل التحولات الدولية المتسارعة.

وأوضح غزالي خلال تدخله في فعاليات ملتقى الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز أن السوق الطاقوية العالمية تشهد تحولات عميقة. انتقل خلالها العالم من أزمة لوجيستية في الإمدادات إلى أزمة إنتاج مرجحا التوجه نحو أزمة ثقة تدفع الدول المستهلكة إلى البحث عن شركاء أكثر استقرار.

وفي هذا السياق، أبرز المتحدث أن إفريقيا أثبتت مكانتها كمورد موثوق للطاقة. مشيرا إلى أن الجزائر تتصدر هذا التوجه من خلال حفاظها المستمر على وتيرة تزويد شركائها بالغاز الطبيعي دون انقطاع. ما عزز موقعها كشريك استراتيجي في السوق الدولية.

كما لفت إلى أن تزايد وتيرة الزيارات الرسمية لوفود دول مستهلكة إلى الجزائر يعكس بوضوح تنامي الثقة في القدرات الإفريقية. ويؤكد المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها القارة في المشهد الطاقوي العالمي لاسيما في ظل امتلاكها أدوات حقيقية للتأثير في توازنات السوق.

وخلص غزالي إلى أن الغاز الطبيعي إلى جانب الهيدروجين يشكلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز مرونة الأنظمة الطاقوية. ما يفتح آفاقا واعدة أمام إفريقيا لمواجهة التحديات العالمية وضمان استدامة الإمدادات.

div>

