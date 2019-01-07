غزال: “آسف من أجل جماهير ليستر”

الرياضة
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غزال: “آسف من أجل جماهير ليستر”
بقلم كريم.تيغرمت

عبر الدولي الجزائري، رشيد غزال، بلاعب ليستر سيتي الإنجليزي، عن أسفه لتخييب آمال أنصار “الثعالب”، بعد إقصاء الفريق من كأس إنجلترا، أمام نادي نيو بورت، بنتيجة 2-1.

وصرح غزال، للصحافة الإنجليزية، عقب هذا الإقصاء: “أدرك أن الفريق لم يسبق له التتويج بهذه الكأس، نحن جد آسفون من أجل جماهيرنا”. وعلينا الآن مواصلة لاعمل والتركيز على البطولة”.

وأضاف: “المباراة كانت جد صعبة، وكنا ندرك أننا سنواجه ذلك، والنتيجة في الأخير كانت مخيبة للآمال، لأن هذه المنافسة كانت من أهداف الفريق”.

وتابع: “عندما سجلت ، كان الأمر أكثر صعوبة، لكن في كرة القدم يجب أن تكون دائما أفضل للفوز بمثل هذه المبارايات”.

وأردف رشيد غزال: “خلقنا العديد من الفرض، وأمر مؤسف عدم التمكن من تحويلها إلى أهداف، لقد حاولنا لكن دون جدوى، علينا الآن مواصلة العمل والتركيز على البطولة”.


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