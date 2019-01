غزال: “آسف من أجل جماهير ليستر”

وصرح غزال، للصحافة الإنجليزية، عقب هذا الإقصاء: “أدرك أن الفريق لم يسبق له التتويج بهذه الكأس، نحن جد آسفون من أجل جماهيرنا”. وعلينا الآن مواصلة لاعمل والتركيز على البطولة”.

وأضاف: “المباراة كانت جد صعبة، وكنا ندرك أننا سنواجه ذلك، والنتيجة في الأخير كانت مخيبة للآمال، لأن هذه المنافسة كانت من أهداف الفريق”.

وتابع: “عندما سجلت ، كان الأمر أكثر صعوبة، لكن في كرة القدم يجب أن تكون دائما أفضل للفوز بمثل هذه المبارايات”.

وأردف رشيد غزال: “خلقنا العديد من الفرض، وأمر مؤسف عدم التمكن من تحويلها إلى أهداف، لقد حاولنا لكن دون جدوى، علينا الآن مواصلة العمل والتركيز على البطولة”.

"We had many chances without success." – Rachid Ghezzal#NwpLei

