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الرياضة

غزال أساسيا رفقة بشكتاش في مواجهة لوغانو

بقلم كريم تيغرمت
غزال أساسيا رفقة بشكتاش في مواجهة لوغانو
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يخوض الدولي الجزائر رشيد غزال، اليوم الخميس، مع ناديه بشكتاش التركي، مباراة الجولة الثانية من دوري المؤتمرات في مواجهة فريق لوغانو السويسري.

وسجل غزال، تواجده ضمن التشكيلة الأساسية لناديه بشكتاش، وفق ما كشفت عليه إدارة الفريق عبر حسابها الرسمي على “تويتر”.

ويطمح الدولي الجزائري، وناديه بشكتاش، لتحقيق الفوز في هذا اللقاء، لتعزيز رصيدهم من النقاط ضمن مجموعتهم الثانية، من دوري المؤتمرات

رابط دائم : https://nhar.tv/1f7RX
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