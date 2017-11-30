غزال أساسي ويعود للتألق مع موناكو !

تكبد نادي موناكو خسارة ثانية على التوالي وهذه المرة عندما حلا ضيفا على نادي نانت لحساب الجولة 14 من الدوري الفرنسي.

وكان الجزائري رشيد غزال قد شارك كأساسي في المباراة وقدم مردودا جيدا واختير الأفضل من جانب فريقه.

حيث منحته صحيفة “ليكيب” الفرنسية علامة 5/10 كأفضل لاعب في موناكو سهرة أمس الأربعاء.

وعاد غزال للتشكيلة الأساسية بعد أن غاب في الفترة الأخيرة، كما أنه ترك مكانه في الدقيقة الـ77 من عمر المباراة.

يذكر أن موناكو فشل في تحقيق الإنتصار للمرة الثالثة على التوالي بعد أن تعادل مرة وخسر مرتين.