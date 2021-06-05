غزال: ” أسير على نهج أخي عبد القادر لأشرف عائلتي”

أكد المهاجم الدولي الجزائري رشيد غزال أن شقيقه عبد القادر لعب دوررا كبيرا، من أجل تحفيزه على حمل ألوان المستقبل الوطني، عندما كان يشاهده خلف شاشة التلفاز وهو يشارك في نهائيات كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا.

وأجرى مهاجم بيشكتاس التركي حوارا مطولا مع التلفزيون الجزائري تطرق من خلاله للعديد من النقاط التي تخص المنتخب الوطني قائلا:

“من الصعب الحديث عن نفسي أنا مجرد لاعب في المنتخب الجزائري، ككل اللاعبين الذين يحاولون تقديم كل ما لديهم للمنتخب”

“بالطبع هذا شرف كبير لي أن أمثل ألوان بلدي، ونفس ما قدمه أخي عبد القادر مع المنتخب في وقت سابق، عندما كنت أشاهد المباريات عبر التلفاز كانت تمتلكني رغبة في السير على خطاه واللعب معا، لكن ذلك لم يكن ممكنا، حاليا أسير على نهجه لأنه شرف لي ولعائلتي”.

“طبيعي أن أختار الجزائر، كما سبق وأشرت أخي حمل ألوان المنتخب الجزائري وحينما كنت أشاهده يلعب للمنتخب كنت أعيش تلك الأجواء، وتابعنا المباريات كأننا فوق الميدان، من المؤكد أن ألعب للمنتخب الوطني”.