غزال: “أظهرنا شخصيتنا أمام بوردو”

أشاد الدولي الجزائري رشيد غزال، بفريقه موناكو، الذي أظهر شخصيته الحقيقية، بعد عودته في النتيجة أمام نادي بوردو، والفوزبـ2-1.

وصرح رشيد غزال، بعد هذا الفوز، لقناة “أورو سبورت” الفرنسية: “أظهرنا شخصيتنا الحقيقية في هذه المباراة، بالعودة في النتيجة وتحقيق الفوز”

وأضاف: “صنعنا العديد من الفرص في الشوط الأول وللأسف لم نتمكن من تحويلها لأهداف، ما سمح للخصم بالتسجيل علينا أولا”.

وتابع رشيد غزال: “الشوط الثاني لعبنا بفعالية أكثر، وهذا ما سمح لنا بالعودة في النتيجة وتحقيق الفوز في النهاية”.

وشارك رشيد غزال في هذه المباراة، مساهما في تحقيق فريقه موناكو لثلاثة نقاط جديدة، لينفرد بوصافة ترتيب الدوري الفرنسي بـ60 نقطة.