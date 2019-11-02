غزال أمام فُرصة لا تُعوض مع فيورنتينا

يتواجد الدولي الجزائري رشيد غزال، أمام فرصة لا تُعوض من أجل فرض نفسه مع ناديه فيورنتينا، بداية من هذا الأسبوع.

وسيجد الجناح الطائر الطريق مفتوحا أمامه للمُشاركة كأساسي، بعد العقوبة التي تعرض لها المُخضرم الفرنسي، فرانك ريبيري من الرابطة الإيطالية.

ويأمل صاحب القدم اليُسرى، أن ينال فُرصته بداية من يوم غد الأحد، ومُلاقاة أبناء فلورانسا لنظيرهم بارما، بملعب “أرتيميو فرانكي”.

يُشار بأن اللاعب السابق لليستر سيتي، ومنذ بداية الموسم، لم يُشارك كأساسي مع “الفيولا”، بعدما فشل في نيل ثقة مُدربه.