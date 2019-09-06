غزال: “الإلتحاق بفيورنتينا فرصة لا تُعوض”

أبدى الدولي الجزائري رشيد غزال، فرجته الكبيرة بالإلتحاق بنادي فيورنتينا الإيطالي، مؤكدا أنها كانت فرصة لا تعوض بالنسبة له.

وصرح رشيد غزال، خلال ندوة صحفية: “عندما تلقيت عرضا من فيورنتينا، لم أستطع رفضه، إنها فرصة كبيرة بالنسبة لي للعب هنا”.

وأضاف الدولي الجزائري: “هناك مشروع لإعادة بناء فريق قوي، في هذا النادي الأسطوري، الذي يملك تاريخا عريقا”.

وتابع غزال: “مررت بسنة معقد بالنسبة لي في ليستر، وفرحت كثيرا بتوصل الفريقين لاتفاق نهائي، سمح لي في الأخير بالتوقيع لفيورنتينا”.

يذكر أن رشيد غزال، انضم خلال الميركاتو الصيفي النصرم، لنادي فيورنتينا الإيطالي، على شكل إعارة لموسم واحد، مع امكانية شراء عقده.