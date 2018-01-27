غزال باق في موناكو

قرر مسؤولو نادي موناكو الفرنسي، الإحتفاط بخدمات الدولي الجزائري رشيد غزال، ورفض كل العروض المقترحة لشراء عقد اللاعب أو استعارته.

وكشف موقع ” فوت ميركاتو” الفرنسي، أن إدارة نادي موناكو، رفضو التخلي عن مهاجمهم رشيد غزال، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

حيث يسعى مدرب موناكو، ليوناردو جارديم، منح المزيد من الوقت لنجم بوردو السابق، لفرض نفسه، قبل حلول الميركاتو الصيفي المقبل.

وشارك غزال، في 22 مباراة هذا الموسم، في مختلف المنافسات، مسجلا هدفين لناديه موناكو، ومنح تمريرتين حاسمتين.

للإشارة، وقع مهاجم الخضر رشيد غزال، الصيف الماضي على عقد يربطه بنادي الإمارة الفرنسية، إلى غاية2021، في صفقة انتقال حر.