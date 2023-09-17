غزال بديلا مع بشكتاش في مواجهة طرابزون سبور

يواجه الدولي الجزائري رشيد غزال، اليوم الأحد، رفقة ناديه بكتاش، مضيفهم طرابزون سبور، برسم الجولة الخامسة من الدوري التركي الممتاز.

وكشفت إدارة بشكتاش، عبر الحساب الرسمي للفريق، تشكيلتها الأساسية التي ستبدأ هذه المباراة، والتي غاب عنها اسم غزال.

وفضل مدرب بشكتاش، ابقاء مهاجمه الدولي الجزائري على دكة البدلاء، مع امكانية، الاعتماد عليه بديلا في الشوط الثاني.