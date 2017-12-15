غزال بديل.. وموناكو يقسو على سانت إيتيان برباعية

شارك الدولي الجزائري رشيد غزال كبديل مع فريقه موناكو ضد المُضيف سانت إيتيان في إفتتاح الجولة 18 من الدوري الفرنسي.

وأجلس المُدرب البرتغالي “ليوناردو جارديم” “كبسولة الصغير” على مقاعد البدلاء ليزج به في الدقيقة 66 مكان زميله “توماس ليمار”.

وقدم لاعب الخضر أداءا مقبولا بعد دخوله، حيث تحرك كثيرا وقدم تمريرة رائعة لزميله لم يستغله بشكل جيد.

هذا وكان موناكو مُتفوقا برباعية كاملة دون رد لحظة دخول غزال وهي النتيجة التي إنتهى على وقعها اللقاء.

وسجل رباعية الفريق الأحمر والأبيض كل من سيديبي، توماس ليمار، مكرر وبالدي كايتا.