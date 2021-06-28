غزال: “بشكتاش يعمل جاهدا للتعاقد معي ولكن..” !

أكد النجم الجزائري “رشيد غزال“، أن الأولوية بالنسبة له في هذا الميركاتو هي الانضمام لفريق “بشكتاش” بصفة نهائية، لكن إذا لم يتوصل إلى اي إتفاق فإنه سيبدأ مفاوضاته مع أندية أخرى في الأيام القليلة المقبلة.

وقال “غزال” في تصريحات صحفية: “الأولوية بالنسبة لي هي البقاء في إسطنبول مع بشكتاش، لقد أعجبت بهذه المدينة وأريد الاستقرار هنا، وحتى بشكتاش يعمل جاهدا للظفر بخدماتي، لكن في حالة عدم وصولنا لاتفاق فسأبحث عن فريق آخر، فلدي العديد من العروض”.

يذكر أن اللاعب اتفق بشكل نهائي مع إدارة الفريق التركي بخصوص البنود الشخصية وتبقى فقط موافقة إدارة “ليستر سيتي” على تسريح اللاعب مقابل 6 ملايين أورو بالإضافة إلى بعض المتغيرات، وهو ما يجعل الأمور صعبة كون إدارة “الفوكسيس” تصر على 10 ملايين أورو.