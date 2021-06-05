غزال: “تابعت تتويج الخضر سنة 2019 وكنت جد فخورا بزملائي”

أكد المهاجم الدولي الجزائري رشيد غزال أنه تابع تتويج المنتخب الوطني سنة 2019 بلقب كأس أمم إفريقيا بشغف كبير، بالرغم من عدم مشاركته في العرس الإفريقي بسبب الفترة الصعبة التي كان يمر بها في فريقه السابق ليستر سيتي.

وأجرى مهاجم بيشكتاس التركي حوارا مطولا مع التلفزيون الجزائري تطرق من خلاله للعديد من النقاط التي تخص المنتخب الوطني قائلا:

“كنت جد سعيد، تابعت مباريات المنتخب اللوطني خلف الشاشة، سعدت كثيرا لهم لإنهم إستحقوا اللقب، قدموا مستوى كبير ومباريات قوية، خاصة أنهم أزاحو منتخبات عريقة، وإستحقوا التتويج باللقب، كانت هناك لحمة بين اللاعبين وكنت فخورا بحملهم التاج القاري”.