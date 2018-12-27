غزال: ” تهميشي من طرف حاليلوزيتش أسوأ ذكرى في حياتي الكروية”

الرياضة
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غزال: ” تهميشي من طرف حاليلوزيتش أسوأ ذكرى في حياتي الكروية”
بقلم يونس رزيق

إنتقد المهاجم الدولي السابق، عبد القادر غزال، المدرب البوسني “وحيد حاليلوزيتش”، بعدما تم استبعاده من التشكيلة الوطنية عقب إشرافه على المنتخب الوطني سنة 2011.

وأجرى عبد القادر غزال حوارا مع معجبيه على شبكة التواصل الإجتماعي “أنستغرام”، حيث أجاب عن أسوأ ذكرى له في مسيرته الكروية، مؤكدا أن فترة إستبعاده من طرف حاليلوزيتش تعتبر أهم المحطات الأليمة التي شهدتها فترة إحترافه.

كما أكد غزال أن المباراة الفاصلة بأم درمان أمام المنتخب المصري، تعتبر الأفضل في مسيرته الكروية، كما رفض التفضيل بين اللاعب الجزائري رياض محرز، والمصري محمد صلاح.


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