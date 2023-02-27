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الرياضة

غزال خارج حسابات بيشكتاش لأسبوعين آخرين

بقلم محمد.ل
غزال خارج حسابات بيشكتاش لأسبوعين آخرين
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كشفت تقارير صحفية تركية صادرة اليوم الاثنين، عن جديد إصابة لاعب الخضر، رشيد غزال، والتي حرمته مع العودة إلى التشكيلة الاساسية لناديه بيشكتاش، بمناسبة لقاء أمس، أمام أنطاليا سبور، برسم الجولة الـ 14.

وكان غزال يستعد للعودة إلى المشاركة كأساسي لأول مرة منذ 4 أشهر ونصف، بسبب الإصابة، إلا أن الدولي الجزائري، الذي منحه مدرب بيشكتاش، شرف حمل شارة القائد أمس، تعرض لإصابة أثناء عملية الاحماء.

وكشف موقع “TRT Spor” التركي، بأن إصابة غزال جديدة ولا علاقة لها بالإصابة السابقة.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن خريج مدرسة أولمبيك ليون الفرنسي، سيكون خارج الخدمة لمدة أسبوعين، في حين لم ينشر نادي بيشكتاش، أي توضيح بخصوص حالة غزال.

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