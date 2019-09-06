غزال: “ريبيري قدوة بالنسبة لي”

أثنى الدولي الجزائري رشيد غزال، على زميله في نادي فيورنتينا، النجم الفرنسي فرانك ريبيري، معتبرا إياه مثالا يحتذى به.

وصرح رشيد غزال، في هذا الخصوص، خلال ندوة صحفية: “ريبيري، هو قدوة، بالنسبة لأي لاعب مثلي نشأ في فرنسا”.

وأضاف: “كان يلعب في حيه، بدأ من لاشيء، وتمكن من تجاوز الكثير من الصعاب، من خلال العمل الشاق، والتصميم”.

وتابع رشيد غزال: “ريبيري تمكن من بلوغ المستوى العالي، ولعب في أكبر الأندية الأوروبية، لذا فهو مثال بالنسبة لنا نحن اللاعبون الذين نشأنا في فرنسا”.

وأردف: “فيورنتينا محظوظ بامتلاكه لاعبين مثل بواتينغ، وريبيري، إنها فرصة بالنسبة لنا نحن اللاعبين بتواجد ريبيري معنا، والذي سيساعدنا يوميا على التطور”.

يذكر أن رشيد غزال، وفرانك ريبيري، التحقا خلال الميركاتو الصيفي المنصرم، بنادي فيورنتينا الإيطالي.