غزال: ” سأقدم كل ما أملك لأرد جميل بلماضي”

أعرب مهاجم المنتخب الوطني رشيد غزال عن سعادته بالعودة مجددا إلى صفوف المنتخب الوطني تحسبا لمواجهتي زامبيا وبوتسوانا.

وتحدث رشيد غزال في المنطقة المختلطة أمسية اليوم بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى قائلا:

“أنا جد سعيد بالعودة مجددا إلى المنتخب الوطني، بعد غيابي منذ فترة طويلة لكن اليوم الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة لي في الفريق والحمد لله، وهو ما أعطاني الفرصة للعودة مجددا للمنتخب الوطني”

وأضاف: “وجدت تقريبا نفس المجموعة التي كانت سابقا ونفس الجيل من اللاعبين الشباب وأنا سعيد بتواجدي هنا”ـ “بالنسبة لي سأقدم كل ما عندي، من أجل رد الجميل للناخب الوطني الذي إستدعاني”.

وتابع: “ندمت على تضييع فرصة المشاركة في مهائيات كأس أمم إفريقيا الأخيرة، وكان ذلك أمرا منطقيا بما أنني لم أكن ألعب في الفريق، ولم أكن أستحق فرصة للتواجد في مصر، الآن علي أن أواصل العمل في الفريق من أجل التواجد دائما في المنتخب”

وإختتم حديثه قائلا: “أنا الآن متواجد في فريق منحني فرصة اللعب، وحتى المدرب منحني ثقته وكل شيء كان على مايرام وأتمنى أن أواصل”.