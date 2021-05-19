غزال: “سعيد بتحقيق الدوبلي.. وهذا هو مصيري” !

أبدى النجم الجزائري “رشيد غزال” عن سعادته الكبيرة بعد الفوز بالكأس في تركيا وتحقيق الثنائية هذا الموسم مع فريقه “بشكتاش”.

وقال “غزال” في تصريحات صحفية: “أنا سعيد للغاية بعد الفوز بالثنائية، وأتمنى المواصلة مع هذا الفريق”.

وأضاف: “لدينا دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وهذا شيء مميز، الوقت الآن للاحتفال وبعدها سنرى ماذا سيحدث”.

وتابع: “لم أتحدث مع مسؤولي ليستر سيتي عن مستقبلي، سأقوم بذلك في الأيام المقبلة وسنرى”.

في حين ختم كلامه: “وجدت راحتي في بشكتاش، زملائي يثقون بي، والمدرب أيضا، وهذا ما جعلني أقدم مستوى رائع هذا الموسم”.