غزال سيوقع مع عملاق تركيا

وصل الدولي الجزائري رشيد غزال، صبيحة اليوم الإثنين الى العاصمة التركية إسطنبول، من أجل التوقيع مع بشيكتاش.

ويُفترض أن يخضع “كبسولة الصغير”، للفحص الطبي في الساعات القادمة، قبل ترسيم الأمور مع كبير بلاد الأناضول، قبل غلق الميركاتو.

وستتم الصفقة بصيغة الإعارة لموسم واحد بنسبة كبيرة، مع أفضلية الشراء بعد نهاية الموسم الجاري.

يُذكر بأن الجناح الطائر، خاض تجربة فاشلة في فيورنتينا، والذي رفض ضمه بشكل نهائي خلال الميركاتو الجاري.

ولا يزال خريج مدرسة أولمبيك ليون، مُرتبطا بعقد مع ليستر سيتي الى غاية شهر جوان من سنة 2022.

وكان غزال غير مرغوب فيه داخل “الفوكسيس”، والذين طالبوه بالرحيل لأنه لا يدخل في حسابات المدرب براندن رودجرز.