غزال ضمن قائمة بشكتاش في دوري المؤتمرات الأوروبي

يواجه الدولي الجزائري رشيد غزال، يوم غد السبت، رفقة ناديه بيشكتاش التركي، مضيفهم كلوب بروج، في منافسة دوري المؤتمرات الأوربي.

وكشفت إدارة بشكتاش، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، القائمة الموسعة للاعبي الفريق المعنيين بهذا اللقاء، والتي ضمت اسم غزال.

وكان الدولي الجزائري، قد اكتفى بالبقاء بديلا، في المواجهة الأخيرة التي جمعت فريقه، بنادي طرابازون ضمن الدوري التركي.

يذكر أن رشيد غزال، سجل مؤخرا عودته لقائمة ناديه بشكتاش، بعد غيابه الطويل، بسبب لعنة الإصابات التي طاردته منذ الموسم الماضي.