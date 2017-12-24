غزال ضمن 10 أسماء خيّبت هذا الموسم في الليغ 1

وضع موقع “ماكسي فوت” الفرنسي إسم الدولي الجزائري، رشيد غزال، ضمن قائمة أسوء 10 صفقات في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وأعتبر الموقع لاعب موناكو القادم من ليون الفرنسي أحد الأسماء التي خيبت هذا الموسم إلى جانب 4 لاعبين آخرين إستقدمهم موناكو الصيف الماضي.

رغم أن صفقة الجزائري أحدثت ضجة كبيرة الميركاتو الماضي وكان محل إهتمام العديد من الأندية قبل أن يُفضل نادي الإمارة الفرنسية.

ويأتي التصنيف ليؤكد عدم رضى الإعلام الفرنسي على أداء غزال هذا الموسم في الليغ 1، وهو الذي كان منتظرا منه مواصلة التألق الذي أنهى به الموسم الماضي.