غزال: “طريق البطولة لا يزال طويلا” !

أبدى “رشيد غزال” نجم “بشكتاش” التركي، أسفه من النتيجة المحققة أمام “أنطاليا سبور” أين اكتفى فريقه بالتعادل.

وقال “غزال” في تصريحات صحفية: “من الصعب دائما مواجهة هذه الأندية، ففي أول فرصة تمكنوا من التسجيل”.

وأضاف: “حاولنا في الشوط الثاني العودة في النتيجة وكان لنا ذلك، غير أننا لم نتمكن من إضافة هدف آخر”.

وتابع: “أنا سعيد بأدائي بعد وصولي لتمريرتي الحاسمة رقم 10، غير أنني كنت أريد التسجيل ومنح الفريق ثلاث نقاط ثمينة”.

في حين ختم كلامه: “طريق البطولة لا يزال طويلا”.

يذكر أن بشكتاش يحتل المركز الثاني مناصفة مع “غلطة سراي” بفارق 3 نقاط عن المتصدر “فينربخشة”.