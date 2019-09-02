غزال على بعد خطوة من الإلتحاق بفيورنتينا

يتجه الدولي الجزائري رشيد غزال، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، لترسيم انضمامه لنادي فيورنتينا الإيطالي، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت شبكة “سكاي سبورت”، اليوم الإثنين، عن توصل إدارة فيورنتينا، لاتفاق نهائي مع نظيرتها من ليستر سيتي، لضم رشيد غزال.

وحسب ذات المصدر، سينتقل الدولي الجزائري، إلى فيورنتينا، على شكل إعارة لموسم واحد، مقابل 300 ألف أورو.

وسيكون بإمكان النادي الإيطالي، شراء عقد رشيد غزال (27 عاما)، نهاية فترة إعارته، مقابل 9.7 مليون أورو.

ومن المرتقب أن يعلن نادي فيورنتينا، عن ضم رشيد غزال، رسميا، خلال الساعات القليلة القادمة، بعد اجتياز هذا الأخير للفحوصات الطبية.