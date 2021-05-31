غزال: “عودتي للخضر جاءت بفضل مردودي مع بشكتاش”

كشف الدولي الجزائري رشيد غزال الأسباب التي سمحت له بكسب ثقة الناخب الوطني جمال بلماضي، من جديد، من خلال عودته للخضر.

وصرح غزال، للتلفزيون العمومي الجزائري: “أنا مجرد لاعب في المنتخب الوطني مثل البقية، أسعى لتقديم أفضل ما لدي لبلدي”.

وأضاف: “لم أستدعى في وقت مضى لأنني لم أكن أستحق ذلك، كوني لم أكن في أفضل مستوياتي مع الأندية التي كنت ألعب لها”.

وأردف: “على كل لاعب أن يكون مميزا في فريقه، حتى يتمنى التواجد في المنتخب الوطني، وهذا ما حدث لي هذا الموسم مع فريقي بشكتاش”.

وأكد رشيد غزال، عزمه على استغلال هذه الفرصة للبقاء أطول فترة ممكنة مع الخضر: “سأسعى لعدم تضييع هذه الفرصة من جديد”.