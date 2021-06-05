غزال: “غبت عن المنتخب لأنني لم أكن أستحق التواجد مع الخضر”

إعترف المهاجم الدولي الجزائري رشيد غزال بعدم أحقيته بالتواجد مع المنتخب الوطني في وقت سابق بسبب، مشاركاته المتذبذبة مع كل الأندية التي لعب لها سابقا، والتي تسببت في عدم إستدعائه من طرف الناخب الوطني جمال بلماضي خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا الاخيرة.

وأجرى مهاجم بيشكتاس التركي حوارا مطولا مع التلفزيون الجزائري تطرق من خلاله للعديد من النقاط التي تخص المنتخب الوطني قائلا:

“لم أكن متواجد في المنتخب الوطني من قبل لأنني أعتقد أنني لم أكن ألعب بإنتظام مع فريقي، خاصة وأن المنتخب كان يملك لاعبين في المستوى ويلعبون في كبرى النوادي والبطولات ويجب أن تكون في الفورمة مع فريقك لتلعب، على النقيض هذا الموسم مسواي كان جيدا مع فريقي بيشكتاش التركي بفضله عدت للمنتخب، وسأعمل جاهدا لإستغلال هذه الفرصة”.